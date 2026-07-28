La Juventus ha inviato un’offerta ufficiale per il portiere Suzuki, mentre il Parma ha avanzato una richiesta di cifre non rese note. La trattativa si concentra su questa operazione, con la società bianconera che valuta anche la possibilità di acquistare Dibu Martinez, mantenendo aperte entrambe le opzioni. Nessun dettaglio sui costi o le condizioni contrattuali è stato ancora divulgato.

di Luca Fioretti Gli aggiornamenti di mercato su Suzuki, nuovissimo obiettivo della Juve per quanto riguarda la porta. Resta viva anche l’opzione Dibu Martinez. Calciomercato Juventus ultimissime: la ricerca del nuovo punto di riferimento tra i pali accende le strategie estive della Vecchia Signora. La trattativa condotta con l’ Aston Villa per il “Dibu” Martinez non è ancora del tutto tramontata, ma la Juventus non intende effettuare un grande investimento economico per un portiere di 34 anni. Questa riflessione anagrafica e finanziaria sta spingendo il club verso un profilo più giovane e di grande prospettiva, individuato nel talento del Parma. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Suzuki Juve: dall’offerta recapitata dai bianconeri nelle ultime ore alla richiesta del Parma, tutte le cifre

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