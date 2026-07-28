Supplenze l’algoritmo segue le preferenze espresse È possibile alternare le classi di concorso non inserirne una privilegiare il sostegno
L’algoritmo per le supplenze segue le preferenze espresse dagli insegnanti, consentendo di alternare le classi di concorso o di non inserirne alcune. È anche possibile privilegiare il sostegno rispetto ad altre preferenze. Nel Question Time di venerdì 24 luglio 2026, su OrizzonteScuola TV, con ospite un esperto di normativa scolastica, si è parlato delle modalità di dichiarazione delle 150 preferenze.
Nel Question Time di venerdì 24 luglio 2026 su OrizzonteScuola TV, con ospite Giuseppe Semeraro, esperto di normativa scolastica, è stato affrontato il tema della dichiarazione delle 150 preferenze. Il personale docente inserito nelle GaE o nelle GPS valide per il biennio 20262028 può presentare l’istanza per l’assegnazione delle supplenze fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. La domanda deve essere inoltrata entro le ore 14:00 del 29 luglio 2026, termine improrogabile. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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