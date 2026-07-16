Come conviene compilare le 150 preferenze per le supplenze 2026 alla luce delle novità sulle sanzioni e algoritmo?

Da orizzontescuola.it 16 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per le supplenze 2026, bisogna compilare 150 preferenze tenendo conto delle novità sull’algoritmo e sulle sanzioni. Le modifiche riguardano l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno 2027. È importante seguire le indicazioni aggiornate per evitare sanzioni e garantire l’assegnazione corretta delle supplenze. La procedura è stata modificata rispetto agli anni precedenti, con nuove regole che influenzano la scelta delle preferenze.

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Nuovo algoritmo e nuove sanzioni: cosa cambia nell'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2027. Ne abbiamo parlato con Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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