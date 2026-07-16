Come conviene compilare le 150 preferenze per le supplenze 2026 alla luce delle novità sulle sanzioni e algoritmo?

Per le supplenze 2026, bisogna compilare 150 preferenze tenendo conto delle novità sull’algoritmo e sulle sanzioni. Le modifiche riguardano l’attribuzione delle supplenze al 31 agosto e al 30 giugno 2027. È importante seguire le indicazioni aggiornate per evitare sanzioni e garantire l’assegnazione corretta delle supplenze. La procedura è stata modificata rispetto agli anni precedenti, con nuove regole che influenzano la scelta delle preferenze.

Nuovo algoritmo e nuove sanzioni: cosa cambia nell'attribuzione delle supplenze al 31 agosto e 30 giugno 2027. Ne abbiamo parlato con Chiara Cozzetto della presidenza nazionale Anief. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamento GPS 2026, tabelle titoli, preferenze e scelta sedi: le ultime novità

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Supplenze 2026/27 (150 preferenze), domanda dal 16 luglio: “posto orario” algoritmo e sanzioni. Le novità illustrate dal Ministero. Il Punto di Chiara CozzettoLa domanda per le supplenze relative all’anno scolastico 2026/27 sarà aperta dal 16 al 29 luglio.

Supplenze docenti 2026/27, come conviene organizzare le 150 preferenze?Nel question time del 25 maggio 2026, su OrizzonteScuola TV, sono state discusse le supplenze per il 2026/27.

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Immissioni in ruolo, nella fase 2 conviene indicare tutte le scuole? I consigli per compilare correttamente la domandaTra i dubbi più frequenti nella procedura delle immissioni in ruolo c'è quello relativo alla fase 2, dedicata alla scelta della sede dopo l'assegnazione della provincia. orizzontescuola.it