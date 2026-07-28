L'esercito nazionale del Sudan si sta muovendo verso El Obeid, una città sotto pressione da mesi. Il ripristino di un'arteria stradale permette di collegare direttamente la capitale con la regione del Kordofan e di aprire una seconda via di rifornimento per El Obeid. La strada era stata interrotta in precedenza, limitando i collegamenti tra le due aree. La mobilitazione si concentra sulla riapertura di rotte strategiche per il controllo del territorio.

Il ripristino dell'arteria consente all'esercito di ristabilire un collegamento diretto tra la capitale e il Kordofan, oltre ad aprire una seconda via di rifornimento verso El Obeid, città da mesi sotto la pressione dei paramilitari. La reazione delle RSF non si è fatta attendere: poche ore dopo la perdita dell'autostrada, droni lanciati dai paramilitari hanno colpito El Obeid, distruggendo la sede dell'Ordine degli avvocati e una filiale della Banca agricola del Sudan . 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sudan, l'esercito nazionale avanza verso la città di El Obeid

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Les Plus Grands Mystères de la Première Guerre mondiale en France | Documentaire MG

Notizie e thread social correlati

Sudan, a El Obeid i volontari sfidano la guerra: "Così li aiutiamo a resistere"A El Obeid, volontari stanno distribuendo assistenza alla popolazione colpita dalla guerra, cercando di aiutarla a resistere alle difficoltà.

Sudan, Balestrero all’Onu: “Evitare una nuova tragedia a El Obeid"Un rappresentante delle Nazioni Unite ha chiesto di evitare una nuova tragedia a El Obeid, sottolineando la necessità di interventi immediati.

Temi più discussi: Sudan, l’esercito rilancia l’offensiva attorno a El Obeid; UE, stop al commercio e all’importazione di oro dal Sudan - PPN ADI; L'Esercito del Sudan assicura il controllo della strategica strada tra Omdurmán e El Obeid; Due Sudan, due Stati, due guerre distinte: in Sudan SAF contro RSF, in Sud Sudan dinka contro nuer.

Sudan: l’esercito nazionale e le sue forze alleate hanno riconquistato la città di Bara, insieme alle aree strategiche di Al-Baraka, Jabrat Al-Sheikh e Um Sayala nello Stato del Kordofan settentrionale, al termine di violenti scontri con il gruppo paramilitare delle x.com

Sudan: governo, gli Usa hanno ignorato l'offerta di verificare le accuse relative alle armi chimiche (2)A fine giugno l'inviato del Sudan presso le Nazioni Unite, Al Harith Idriss, ha comunicato al Consiglio di sicurezza delle Nazioni ... agenzianova.com

Sudan: i barili bomba, l’incubo dell’esercito che tormenta i civiliL’esercito sudanese continua a utilizzare i cosiddetti barili bomba nei suoi incessanti bombardamenti in varie aree del Sudan. L’ultimo attacco ha colpito la regione di Jabrat al-Sheikh, nello Stato ... ilfattonisseno.it