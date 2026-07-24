A El Obeid, volontari stanno distribuendo assistenza alla popolazione colpita dalla guerra, cercando di aiutarla a resistere alle difficoltà. La presenza di queste persone è considerata fondamentale per mantenere un minimo di supporto in una situazione di crisi prolungata, che dura ormai quasi quattro anni. La società civile svolge un ruolo chiave nel tentativo di alleviare le sofferenze e fornire aiuti essenziali in un contesto di conflitto continuo.

di Luca Attanasio Resistere e aiutare la popolazione a resistere. Nel panorama desolante che offrono quasi tre anni e mezzo di atroce guerra, il Sudan, senza il prezioso apporto della società civile, sarebbe sprofondato del tutto. Tra i gruppi di mutuo soccorso più attivi su tutto il territorio, spicca senza dubbio il nome delle Emergency Response Rooms (ERR), una rete fondata nel 2020 dai Comitati di resistenza sudanesi, che svolge un ruolo essenziale nel cercare di fornire aiuti materiali e morali alla popolazione. Chi sono i volontari di ERR Sono gruppi di auto-aiuto locali, che restano al servizio dei sudanesi e seguono i movimenti degli sfollati interni: spesso sono le uniche ancore a cui aggrapparsi per migliaia di individui dislocati nelle varie aree del grande Paese africano. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Sudan, a El Obeid i volontari sfidano la guerra: "Così li aiutiamo a resistere"

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Sudan, la guerra dimenticata. Tre anni di violenze

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