Striscia la Notizia fine di un’era o pausa per lo show satirico?

Dopo quasi quarant’anni, “Striscia la Notizia” non è più trasmesso in televisione e il suo nome è scomparso dai palinsesti e dai canali digitali. La decisione segna una pausa o la fine definitiva del programma satirico, che ha accompagnato molte generazioni. La trasmissione, creata da Antonio Ricci, aveva debuttato nel 1988 e rappresentava uno dei principali programmi di informazione satirica in Italia. Al momento, non sono stati annunciati piani ufficiali per un ritorno o una ripresa.

. Lo storico programma di Antonio Ricci affronta un cambiamento radicale che ne mette in discussione la futura presenza in TV. Striscia la Notizia esce di scena e, per la prima volta dopo trentotto anni, il suo nome scompare non soltanto dai palinsesti televisivi, ma anche dal mondo digitale. Si chiude così una delle pagine più longeve e riconoscibili della televisione italiana, quella del tg satirico ideato da Antonio Ricci, che per quasi quattro decenni ha raccontato il Paese mescolando denuncia, ironia e spettacolo, trasformandosi in un appuntamento quotidiano capace di attraversare generazioni e cambiamenti di costume. Il silenzio social e la decisione di Mediaset. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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