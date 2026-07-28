Sette anni e mezzo dopo la tragedia alla discoteca di Corinaldo, un portavoce ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime, affermando di pensare costantemente ai ragazzi coinvolti. La strage è avvenuta nella notte dell’8 dicembre 2018, provocando sette morti e numerosi feriti. Nessuna altra informazione è stata fornita sulla richiesta di perdono o sui motivi di questa dichiarazione.

Ancona, 28 luglio 2026 – Sette anni e mezzo dopo la strage della Lanterna Azzurra di Corinaldo (la discoteca dove la notte dell’8 dicembre 2018 cinque adolescenti e una madre, che aveva accompagnato la figlia al concerto, morirono nella calca scatenata dallo spray al peperoncino) uno dei membri della banda colpevole dei fatti, composta da tutti ragazzi emiliani, rompe il silenzio. Lo fa dal carcere di Ferrara, dove sta scontando la sua pena, in una testimonianza raccolta da Canale 122-Fatti di Nera. Il racconto davanti alla telecamera. Si presenta senza giri di parole: “Mi chiamo Moez Akari e sono in carcere per omicidio, rapina e furto: faccio parte della banda dello spray e sono responsabile di quello che è accaduto alla Lanterna Azzurra ”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di Corinaldo, Moez: “Chiedo perdono a quelle famiglie. Penso continuamente a quei ragazzi”

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