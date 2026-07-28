Un nubifragio ha colpito la città, causando l’allagamento di strade, sottopassi, piazze e garage. Nonostante siano impiegate circa 29 mila ore all’anno per la pulizia di strade e caditoie, i problemi di allagamento persistono. Le strade sono sommerse e i sottopassi allagate, mentre l’acqua invade le zone più vulnerabili. La situazione si ripete dopo ogni forte pioggia, senza che siano stati risolti definitivamente i problemi di drenaggio.

Prato, 28 luglio 2026 – Prima il nubifragio, poi l’acqua che invade strade, sottopassi, piazze e garage. È uno scenario che si ripete con regolarità a ogni ondata di maltempo e che riporta al centro del dibattito una domanda ricorrente: la manutenzione di caditoie e tombini è sufficiente a fronteggiare eventi meteorologici sempre più intensi? Dopo il violento temporale di domenica, che in poco più di due ore ha scaricato oltre 70 millimetri di pioggia sulla città, l’amministrazione torna a mettere il tema tra le priorità. La linea, almeno per il momento, resta quella tracciata durante l’amministrazione straordinaria del commissario Claudio Sammartino, che aveva istituito un tavolo permanente con tutti gli enti coinvolti nella prevenzione del rischio idraulico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Strade e caditoie nel mirino: per la pulizia si impiegano 29mila ore l’anno. Ma a Prato gli allagamenti continuano

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