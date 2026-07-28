La strada regionale ’64 Cipressino’ è ancora al centro delle discussioni dopo che i lavori sul ponte che attraversa il fiume Ombrone sono stati sospesi. Nonostante annunci e promesse, i lavori non sono stati completati e la situazione rimane invariata. La vicenda ha ripreso a suscitare attenzione politica, con interventi di vari rappresentanti che chiedono aggiornamenti sui tempi di ripresa. Nessuna data ufficiale è stata comunicata per il completamento degli interventi sul ponte.

La strada regionale ’64 Cipressino’ torna al centro del dibattito politico e, in particolare, gli interventi sul ponte che attraversa il fiume Ombrone. A riaccendere la polemica è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Luca Minucci che annuncia la presentazione di un’interrogazione al presidente della Regione Eugenio Giani e all’assessore regionale ai Trasporti Stefano Boni. L’iniziativa arriva dopo la riunione di coordinamento operativo svoltasi in Prefettura, convocata per organizzare la viabilità durante i lavori urgenti sul ponte dell’Ombrone. L’intervento, secondo quanto emerso, richiederà oltre un mese di cantiere, salvo imprevisti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Strada ’Cipressino’: "Sembrava cosa fatta e invece siamo sempre lì"

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