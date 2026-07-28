Un uomo ha confessato di aver aperto il fuoco durante una lite avvenuta prima degli spari in via San Sebastiano. La sparatoria si è verificata durante una serata di movida a Napoli, causando paura tra i presenti. La polizia ha raccolto la testimonianza dell’autore del gesto, che ha ammesso di aver agito dopo un alterco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma un ferito è stato trasportato in ospedale. Le forze dell’ordine stanno indagando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Bastano pochi secondi a trasformare una notte estiva - una notte di movida napoletana - in un inferno metropolitano. Pochi secondi che separano il bene dal male, un corpo sano dal cancro della malavita organizzata. Eccoli gli istanti peggiori di via San Sebastiano: non è ancora l’alba, siamo a pochi passi da piazza Bellini, la strada è gremita di ragazzi. Sono giovani e spensierati, aspettano il nuovo giorno. Al centro della strada c’è lui, Gennaro Saponara, un barman di 33 anni che ha un motivo in più per essere sereno. Ha infatti da poco finito di lavorare, il suo turno è terminato, si trova al centro di una scena di gomorra a sua... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Stesa in via San Sebastiano, la confessione del pistolero: «Una lite prima degli spari»

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