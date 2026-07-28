Stasera in tv martedì 28 luglio | Lo chiamavano Bulldozer

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 28 luglio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 28 luglio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Lo chiamavano Bulldozer è un film del 1978, di produzione italo-tedesca, diretto da Michele Lupo. Il mitico Bud Spencer interpreta Bulldozer, un ex campione di football americano che ha lasciato il mondo agonistico, disgustato dalla corruzione e che si guadagna da vivere come pescatore in Versilia. 🔗 Leggi su 2anews.it

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Lo chiamavano bulldozer

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