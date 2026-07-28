Stasera in TV — martedì 28 luglio 2026

Stasera in TV, i principali canali italiani trasmettono una vasta gamma di contenuti, tra film, serie televisive, programmi di intrattenimento, notiziari e eventi sportivi. La programmazione include diverse proposte per soddisfare vari interessi e preferenze del pubblico. Le emittenti offrono anche approfondimenti e aggiornamenti su temi di attualità e eventi sportivi in corso. La scelta spazia tra produzioni italiane e internazionali, garantendo un'offerta diversificata per la serata.

Stasera in TV i principali canali italiani propongono una programmazione ampia e variegata, tra film, serie tv, programmi di intrattenimento, informazione e sport. Di seguito la nostra guida alla prima serata, organizzata per canali, per consultare rapidamente il palinsesto e scegliere cosa vedere in TV senza perdere tempo. Buona visione! RAI 1. Il giovane Montalbano. Fiction - In onda alle 21:30. Per il suo carattere difficile, per il suo innato bisogno di autonomia e solitudine, Salvo ha visto finire il suo rapporto con Mery, la sua fidanzata fin dai giorni di Mascalippa. E proprio mentre sta metabolizzando la fine di quest'amore arriva Mimì Augello, il nuovo vicecommissario, un donnaiolo incallito e impenitente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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