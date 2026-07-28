Il 20 agosto 2026, S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope tornerà sui server, portando con sé un aggiornamento di grandi dimensioni. La data segna anche la riapertura della Zona, con nuove parti del gioco pronte a essere esplorate. L’annuncio è stato fatto dalla casa produttrice, che ha comunicato anche il rilascio simultaneo dell’aggiornamento 2.0, senza specificare dettagli sulle modifiche apportate.

La Zona sta per cambiare nuovamente. GSC Game World ha annunciato che S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope sarà disponibile dal 20 agosto 2026, accompagnato nello stesso giorno dal grande aggiornamento 2.0 gratuito per tutti i possessori del gioco. La prima espansione narrativa riporterà i giocatori nei panni di Skif, coinvolto in una nuova storia collegata al conflitto tra Duty e Freedom. L’aggiornamento 2.0 introdurrà invece contenuti aggiuntivi, miglioramenti e il passaggio a una nuova versione di Unreal Engine 5. Cost of Hope riaccende lo scontro tra Duty e Freedom. La storia di Cost of Hope si svilupperà parallelamente agli eventi della campagna principale. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - STALKER 2 si trasforma il 20 agosto: Cost of Hope riapre la guerra nella Zona e arriva l’aggiornamento 2.0

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