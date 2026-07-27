STALKER 2 | il nuovo trailer di Cost of Hope svela Skif e la data di uscita

La prima espansione di Heart of Chornobyl porterà una nuova storia con Skif, due regioni inedite e sarà accompagnata dall’Update 2.0 gratuito. GSC Game World ha annunciato che S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope arriverà il 20 agosto 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. La prima grande espansione di Heart of Chornobyl porta una nuova campagna narrativa ambientata in parallelo agli eventi del gioco principale e sbarcherà insieme all’Update 2.0, gratuito per tutti i possessori del titolo. È il primo grande contenuto narrativo dopo il lancio e riporta Skif al centro della Zona, con nuove missioni, ambientazioni inedite e scelte capaci di pesare sullo sviluppo della storia. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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STALKER 2: Cost of Hope - Official Release Date Trailer

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