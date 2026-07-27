STALKER 2 | il nuovo trailer di Cost of Hope svela Skif e la data di uscita
La prima espansione di Heart of Chornobyl porterà una nuova storia con Skif, due regioni inedite e sarà accompagnata dall’Update 2.0 gratuito. GSC Game World ha annunciato che S.T.A.L.K.E.R. 2: Cost of Hope arriverà il 20 agosto 2026 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series XS. La prima grande espansione di Heart of Chornobyl porta una nuova campagna narrativa ambientata in parallelo agli eventi del gioco principale e sbarcherà insieme all’Update 2.0, gratuito per tutti i possessori del titolo. È il primo grande contenuto narrativo dopo il lancio e riporta Skif al centro della Zona, con nuove missioni, ambientazioni inedite e scelte capaci di pesare sullo sviluppo della storia. 🔗 Leggi su Game-experience.it
STALKER 2: Cost of Hope - Official Release Date Trailer
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Temi più discussi: Xbox ha pagato più dell'intero costo di sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2 per l'esclusiva temporale? GSC chiarisce; Xbox ha pagato più dell'intero costo di sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2 per assicurarsi l'esclusiva temporale; S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chornobyl: XBOX ha pagato più del costo di sviluppo per renderlo un'esclusiva temporanea; Stalker 2 Heart of Chornobyl è stato pagato tutto da Microsoft.
GSC Game World, autori di STALKER 2: Heart of Chornobyl, hanno rivelato che Xbox ha pagato una cifra decisamente cospicua per assicurarsi l'esclusiva temporale del gioco Addirittura, rivela il fondatore dello studio, la cifra ha superato l'intero budget di pro facebook
Il fondatore di GSC Game World ha raccontato i retroscena dell'accordo con Microsoft per l'esclusiva temporale di #STALKER2, rivelando che l'investimento di Xbox ha coperto tutti i costi del progetto. x.com
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