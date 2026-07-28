Sport in tv oggi martedì 28 luglio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 28 luglio, viene trasmessa una vasta gamma di eventi sportivi in televisione e streaming. La programmazione include diverse discipline e competizioni, con orari specifici per ciascun evento. La copertura è disponibile sia sui canali tradizionali che sulle piattaforme online, permettendo agli appassionati di seguire gli incontri in diretta. La guida di oggi fornisce tutte le informazioni necessarie per non perdere nessuna gara.

Oggi, martedì 28 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. I Mondiali di scherma tengono banca. Messe alle spalle le prove individuali, saranno quelle a squadre a monopolizzare l’attenzione. In pedana saranno coinvolte le compagini del fioretto maschile e della spada femminile. L’Italia, da questo punto di vista, vorrà recitare un ruolo di primissimo piano. Allargando il discorso, da considerare i quattro tornei di tennis previsti in questa settimana. La lunga trasferta nordamericana ha inizio e tutto sarà finalizzato per essere pronti al via degli US Open a fine agosto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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