Martedì 7 luglio, una giornata intensa di sport si svolge in televisione e streaming. Sono previsti vari eventi, con orari e programmi da seguire attentamente. La giornata inizia al mattino e prosegue senza interruzioni fino a sera, offrendo diverse opportunità di visione. Le trasmissioni sono accessibili sia in diretta televisiva che online, con dettagli sugli orari e i canali di riferimento.

Tutto pronto quest’oggi, martedì 7 luglio, per una grande giornata di sport da vivere tutta d’un fiato dal mattino alla sera. L’evento principale odierno in chiave azzurra è sicuramente il quarto di finale di Wimbledon tra il numero uno al mondo Jannik Sinner ed il tedesco Jan-Lennard Struff, con in palio un posto in semifinale ai Championships contro uno tra il serbo Novak Djokovic ed il canadese Felix Auger-Aliassime. Il menù però è estremamente variegato e ci sarà spazio anche per il ciclismo con la quarta tappa del Tour de France, in cui Tadej Pogacar potrà finalmente gareggiare indossando la maglia gialla. Proseguono nel frattempo i Mondiali di calcio in Nord America con gli ultimi due ottavi di finale del tabellone: Argentina-Egitto ad Atlanta e Colombia-Svizzera a Vancouver. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sport in tv oggi (martedì 7 luglio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

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