Speravo che l' attentatore fosse un bianco cristiano L' ultima follia degli attivisti woke
Un attentatore ha compiuto un attacco, suscitando shock e sdegno. Inizialmente, alcuni attivisti hanno espresso aspettative che fosse un bianco cristiano, riflettendo una percezione distorta delle responsabilità. La reazione si è concentrata su sentimenti di auto-colpevolezza verso l’Occidente, superando ogni limite. Le immagini dell’attentato hanno mostrato un quadro di violenza senza distinzione di origini o credi. La vicenda ha scatenato discussioni sulla percezione e la reazione a eventi di violenza.
Fino a che punto l'odio per sé stessi, in quanto Occidente, può spingersi? Un sentimento, quello della auto-colpevolezza, che oramai non conosce limiti: nemmeno davanti alle immagini di un attentato. Ecco quindi che l'indomani dell'attacco di matrice islamica contro il Gay Pride di Berlino, che ha provocato un morto e diversi feriti, al tragico bilancio si sono sommate le inquietanti parole pronunciate da un'attivista salita su un palco. "Quello che mi ha scioccato è stato che la prima cosa che ho pensato è stata: spero che non sia un immigrato, spero che sia una persona bianca cristiana, ma non era così" ha detto. Una frase che fotografa... 🔗 Leggi su Iltempo.it
Speravo Fosse un Bianco Cristiano, Dichiarazioni dopo lAttentato di Berlino
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