La polizia ha scoperto un uomo a bordo di un’auto di un cliente, senza autorizzazione, presso un’officina. Si tratta di un episodio che si ripete, già denunciato in passato per lo stesso motivo. L’uomo era in giro con un veicolo lasciato in officina per riparazioni, senza permesso. La vicenda si aggiunge a una serie di episodi simili che hanno portato a precedenti denunce.

Non sarebbe stata la prima volta. Già in passato era stato denunciato per la stessa ragione. La polizia lo ha trovato, ancora una volta, a bordo dell’auto di un cliente senza che fosse in alcun modo autorizzato a utilizzare la vettura, lasciata in officina per delle riparazione. Gli agenti della squadra volante hanno intercettato il 47enne in piazzale Umbria Jazz, a Pian di Massiano. Erano impegnati in controlli sul territorio, quando hanno notato l’auto parcheggiata nel piazzale con il conducente all’interno. Hanno quindi proceduto al controllo, identificando l’automobilista per il meccanico 47enne, risultato avere diversi precedenti a suo carico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sorpreso in giro con le auto dei clienti dell’officina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Apuesto a que no sabías este truco de mecánica

Notizie e thread social correlati

Usava le auto dei clienti per fini propri: meccanico nei guaiUn meccanico di 47 anni di Perugia è stato denunciato per appropriazione indebita dopo aver utilizzato le auto dei clienti per scopi personali.

Fuga fra le auto e i locali della movida: 21enne sorpreso con la drogaDurante un controllo nella zona della movida di Formia, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 21 anni, disoccupato e senza precedenti.

Argomenti più discussi: Sorpreso con droga e un coltello: scatta foglio di via; I vini che piacciono agli americani? Non sono quelli che immaginiamo. Cosa ho imparato grazie alle wine moms; Formula E: 14° Round | E-Prix Tokyo Video; Non si ferma all'alt intimato dai carabinieri, inseguito e bloccato: aveva un coltello a serramanico.

#f1granpremio #ferrari Ciò che possiamo dire con certezza è che tutte e tre le mescole potranno avere un ruolo da protagoniste nelle strategie dei piloti. Giro di formazione ore 15:00. #f1 #formula1 #f12026 #formula1it #formulauno #f1news #BelgianGp x.com