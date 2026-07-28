Sondaggi politici record negativo per la Lega di Salvini cala al 5,7% Fn cresce di oltre un punto in un mese

L’ultima media sondaggi elaborata da Termometro politico mostra una crescita per Futuro Nazionale di Vannacci, che cresce di oltre un punto in un mese e sfiora il 7%. Record negativo per la Lega di Salvini, mai così giù in questa legislatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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SONDAGGIO POLITICO EUMETRA LA7 FORMIGLI: LE PERCENTUALI DEI PARTITI AL 15 FEBBRAIO 2026

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Temi più discussi: Sondaggio, il 71% degli italiani non si sente al sicuro; Sondaggi, campo largo avanti ma Schlein e Conte non possono esultare. Vannacci può ribaltare tutto; Sondaggio politico Swg, Vannacci sfiora il 7% con Futuro Nazionale: frenano FdI e Pd, risale il M5s e la Lega; Sondaggi politici, Futuro Nazionale supera la Lega: il partito di Vannacci sopra il 6%.

Vannacci vola al massimo storico nei sondaggi: è record negativo per Fratelli d'Italia reddit

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