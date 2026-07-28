Durante l’estate, il rischio di punture di pesci ragno aumenta in prossimità del mare. Questi animali rilasciano tossine che possono causare dolore e irritazioni cutanee. In caso di puntura, si consiglia di immergere la zona in acqua calda per circa 30-90 minuti e di consultare immediatamente un medico. È importante evitare di toccare o schiacciare il pesce, e di non applicare ghiaccio o farmaci senza indicazione medica.

L’arrivo dell’estate è per molti un momento entusiasmante. È anche vero che la crisi climatica potrebbe modificare radicalmente questa preferenza, tra temperature estreme e giornate fisicamente insostenibili. Un altro fattore, però, potrebbe far storcere il naso agli amanti della spiaggia e, in particolar modo, del mare. Con l’aumento delle temperature dell’acqua, infatti, il rischio di entrare in contatto con un animale tutt’altro che innocuo è superiore. Nascosto in maniera magistrale tra la sabbia potremmo trovare il Trachinus draco — comunemente chiamato pesce ragno o tracina —, uno degli animali marini più velenosi d’Europa. Perché il pesce ragno è così subdolo?. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sole, mare e veleno: cosa fare se ti punge un pesce ragno?

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QUALCUNO HA AVVELENATO L'ACQUA DELLA NOSTRA PISCINA! GIORGIA FINISCE IN OSPEDALE!

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