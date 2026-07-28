Il 26 luglio, una calciatrice italiana ha segnato un gol decisivo in una partita della NWSL, ricevendo un assist da Trinity Rodman. La rete è stata molto apprezzata sui social media. La giocatrice sta crescendo nel campionato statunitense, confermando la sua presenza in campo.

Il talento italiano continua a lasciare il segno anche dall’altra parte dell’oceano. Sofia Cantore si sta ritagliando uno spazio sempre più importante nel campionato statunitense di calcio femminile e, nella notte del 26 luglio, ha firmato una rete destinata a rimanere impressa. L’ex attaccante della Juventus ha deciso di mettersi alla prova nella competitiva realtà della NWSL e la scelta, almeno finora, sta producendo risultati di assoluto rilievo. La firma sul successo per 1-0 del Washington Spirit contro il Denver Summit porta proprio il nome della classe 1999 azzurra. Una giocata di qualità superiore, diventata in poche ore virale sui social network grazie anche alla diffusione del filmato da parte dei canali ufficiali della NWSL, dove il video ha raccolto decine di migliaia di visualizzazioni e numerose condivisioni. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sofia Cantore incanta la NWSL: gol da applausi su assist di Trinity Rodman, i social impazziscono

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