FC 26 SHOWDOWN NWSL | SFIDA TOTALE TRA MORRONI E CANTORE

Nel campionato americano di calcio femminile, l’Ultimate Team si anima con le nuove Sfide Creazione Rosa Showdown. EA Sports ha pubblicato le sfide dedicate alla francese Perle Morroni, che gioca con il San Diego Wave, e all’italiana Sofia Cantore, che veste la maglia del Washington Spirit. Questa iniziativa permette ai giocatori di confrontarsi con le due calciatrici attraverso obiettivi specifici e sfide dedicate.

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