FC 26 SHOWDOWN NWSL | SFIDA TOTALE TRA MORRONI E CANTORE
Nel campionato americano di calcio femminile, l’Ultimate Team si anima con le nuove Sfide Creazione Rosa Showdown. EA Sports ha pubblicato le sfide dedicate alla francese Perle Morroni, che gioca con il San Diego Wave, e all’italiana Sofia Cantore, che veste la maglia del Washington Spirit. Questa iniziativa permette ai giocatori di confrontarsi con le due calciatrici attraverso obiettivi specifici e sfide dedicate.
Il campionato americano si accende su Ultimate Team. EA Sports ha rilasciato le Sfide Creazione Rosa Showdown dedicate alla francese Perle Morroni (San Diego Wave) e all’azzurra Sofia Cantore (Washington Spirit). Chi otterrà il potenziamento di +2 OVR? Ecco l’analisi tecnica delle due protagoniste. Il sistema Showdown ci porta negli Stati Uniti per un duello tra due delle giocatrici più interessanti del panorama internazionale. Da una parte l’esperienza e la solidità della francese Morroni, dall’altra il talento purissimo della nostra Sofia Cantore. Hai solo 4 giorni per completare queste SBC prima del fischio d’inizio. Perle Morroni: La certezza francese sulla fascia.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
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