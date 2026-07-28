Allenamento a Lana (Bz) per le squadre "A" e junior di slittino su pista artificiale, impegnate martedì 28 luglio sul campo sportivo del paese altoatesino con Leon Felderer, Lukas Peccei, Fabian Malleier, Simon Kainzwaldner, Leon Haselrieder, Ivan Nagler, Emanuel Rieder, Philipp Brunner, Manuel Weissensteiner, Nina Zoeggeler, Andrea Voetter, Marion Oberhofer, Nadia Falkensteiner, Annalena Huber, Alexandra Oberstolz e Katharina Sofie Kofler, accompagnati dal direttore tecnico Armin Zoeggeler e dagli allenatori Klaus Kofler, Mattias Schnitzer e David Schwarz. Il team juniorYOG è invece al lavoro a Maranza per tutta la settimana con Philipp... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Slittino, Cdm: azzurri in allenamento sulla pista di atletica a Lana

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