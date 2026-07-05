Il team di slittino di Coppa del mondo si allena martedì 7 luglio al palazzo del ghiaccio di Bressanone. Il direttore tecnico ha convocato undici atleti per questa sessione. L'allenamento si svolge tra Bressanone e Maranza.

Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato undici componenti del team di Coppa del mondo per l'allenamento che si tiene al palazzo del ghiaccio di Bressanone (Bz) martedì 7 luglio. S tratta di Dominik Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Emanel Riedere, Fabian Malleier, Ivan Nagler, Lukas Peccei, Andrea Voetter, Nina Zoeggeler, Annalena Huber, Nadia Falkensteiner e Marion Oberhofer, seguiti dagli allenatori Klaus Kofler e Mattias Schnitzer. Nella stessa giornata e nella successiva giornata di giovedì 9 luglio saranno presenti nello stesso luogo anche i ragazzi del gruppo JuniorYOG con Leon Haselrieder, Philipp Brunner, Manuel... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Slittino: azzurri in allenamento tra Bressanone e Maranza

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