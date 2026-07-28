Dal 21 al 24 ottobre si terrà a Riad la terza edizione del Six Kings Slam, un evento di esibizione sul cemento indoor della capitale saudita. Sei tra i più noti tennisti al mondo, tra cui Sinner, Alcaraz, Djokovic e altri, parteciperanno alla manifestazione, che prevede anche premi in denaro. La competizione si inserisce in un contesto di incontri di alto livello, anche se si tratta di partite non ufficiali.

AGI- Anche quest'anno emozioni, anche se si tratta di un'esibizione, e soprattutto tanti soldi a Riad. Gli eroi del Six Kings. Dal 21 al 24 ottobre andrà in scena sul cemento indoor della capitale dell'Arabia Saudita la terza edizione del Six Kings Slam. Protagonista atteso, ancora una volta, è Jannik Sinner, vincitore sui campi di Riad sia nel 2024 che nel 2025, sempre in finale contro Carlos Alcaraz. Con lui al via nell'edizione di quest'anno ci sarà proprio il rivale spagnolo, ma anche Alexander Zverev, Novak Djokovic, Taylor Fritz e Alex de Minaur. . 🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Six Kings, Sinner, Alcaraz e Djokovic si esibiranno a Riad

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