Dal 21 al 24 ottobre 2026, Riad ospiterà la terza edizione del Six Kings Slam, torneo-esibizione di tennis con un montepremi elevato e partecipanti di alto livello. Tra i giocatori confermati ci sono il numero uno del mondo e un altro tennista di punta, entrambi presenti anche nelle edizioni precedenti. L’evento si svolge in un’arena dedicata, attirando un pubblico internazionale e mediaticamente rilevante. La manifestazione si distingue per il formato di esibizione e per la presenza di alcuni dei migliori atleti del circuito.

Dal 21 al 24 ottobre 2026 Riad ospiterà la terza edizione del Six Kings Slam, l’esclusivo torneo-esibizione che, nel giro di pochi anni, si è ritagliato uno spazio di primo piano nel calendario internazionale grazie a un cast di assoluto livello e a un montepremi senza eguali. Sul cemento indoor della capitale saudita si sfideranno sei dei migliori giocatori del circuito, in un evento che, pur non assegnando punti validi per il ranking ATP, rappresenta uno degli appuntamenti più remunerativi della stagione. A presentarsi con i riflettori puntati addosso sarà soprattutto Jannik Sinner. Il numero uno del mondo arriva infatti a Riad da campione in carica, avendo conquistato entrambe le precedenti edizioni del Six Kings Slam. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Six Kings Slam 2026, Jannik Sinner cerca il tris nell’esibizione faraonica di Riad. Alcaraz e Djokovic presenti

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Six Kings Slam 2025 | Tennis | FoH Engineer | Riyadh Season | Saudi Arabia

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