Riavvolgere il nastro fino al 30 ottobre 2025. Siamo a Splendida Cornice, il programma condotto da Geppi Cucciari su Rai 3. E ospiti della trasmissione ecco Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci, il passato e il presente di Report. Già, quel Ranucci travolto dall'amicizia con Valter Lavitola e da alcune sue confessioni, messe nero su bianco nella sua autobiografia, tornate prepotentemente di attualità. Già, perché nell'autobiografia, Ranucci confessava di aver avuto rapporti con una stagista e anche con una fonte. Insomma, un disinvolto mix tra lavoro e lenzuola. Ed è per questo che dobbiamo tornare al 30 ottobre 2025, a quella puntata di Splendida Cornice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Sigfrido Ranucci, politica e donne: cosa diceva di lui Milena Gabanelli nel 2025

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