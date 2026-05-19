Stasera, 19 maggio, torna su La7 il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris. Tra gli ospiti di questa puntata ci saranno Walter Veltroni e Milena Gabanelli, che parteciperanno al dibattito. Il programma, che va in onda di martedì, affronta temi di attualità e analisi su questioni politiche ed economiche, con interventi di ospiti e commentatori. La trasmissione si propone di offrire un approfondimento sui temi più rilevanti della settimana.

Giovanni Floris torna questa sera, martedì 19 maggio, con un nuovo appuntamento di diMartedì, il programma di approfondimento politico ed economico della prima serata di La7. Anticipazioni e ospiti del 19 maggio 2026. La nuova puntata si apre con un interrogativo: “ Il Governo Meloni è pronto a rilanciarsi o è sempre più avvitato su sé stesso? “. La maggioranza litiga su tutto, dai fatti di Modena alle ricette economiche fino alla legge elettorale, con la distanza tra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani che si allargherebbe sempre di più, ma alle prossime elezioni manca ancora più di un anno. Spazio anche alle strategie delle opposizioni, sempre in cerca di una formula unitaria e di un leader intorno al quale riconoscersi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - diMartedì, Walter Veltroni e Milena Gabanelli tra gli ospiti

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