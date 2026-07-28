sicurezza idraulica e fognature opere concluse

Un piano per mettere in sicurezza le reti fognarie e prevenire allagamenti è stato completato in anticipo rispetto alle scadenze del PNRR. La società patrimoniale dei 30 Comuni della provincia ha concluso gli interventi sulle acque meteoriche, migliorando la sicurezza idraulica del territorio. Le opere riguardano reti fognarie e sistemi di gestione delle acque piovane, con l’obiettivo di ridurre il rischio di allagamenti durante eventi meteorici intensi.

Un piano d’attacco rapido per mettere in sicurezza le reti fognarie del territorio e battere l’incubo allagamenti. Unica Reti, la società patrimoniale dei 30 Comuni della provincia, ha portato a termine in anticipo rispetto alle scadenze Pnrr il programma di interventi sulle acque meteoriche. Un’operazione da 3,5 milioni di euro complessivi — finanziata dalle ordinanze della Struttura commissariale post-alluvione — che ha visto il Cesenate assoluto protagonista. La svolta nasce dalla mappatura di 827 chilometri di rete, 138mila caditoie e 1.400 scarichi, che ha permesso di individuare 108 criticità. Tra i 6 maxi cantieri chiusi tra il 2025 e i primi mesi del 2026, spiccano le opere cruciali per la Valle del Savio e la costa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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