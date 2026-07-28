La Corte d’appello di Milano ha stabilito la chiusura dell’area a caldo dell’ex acciaieria di Taranto. La decisione arriva a causa delle continue conseguenze ambientali e sanitarie nel territorio. La struttura, nota per l’alto impatto inquinante, dovrà interrompere le attività. La sentenza è definitiva e definisce i tempi per la chiusura dell’impianto. Non sono state annunciate ulteriori tappe o deroghe.

Una sentenza della Corte d’appello di Milano ha deciso la prossima chiusura dell’area a caldo dell’ex ILVA, l’enorme – ed enormemente inquinante – acciaieria di Taranto, per le conseguenze ambientali e sanitarie che continua ad avere sul territorio. È una sentenza molto importante, che rende la chiusura completa dello stabilimento probabile come non mai, e la sua vendita da parte dello Stato italiano praticamente impossibile. Il governo sta provando da molto tempo a vendere a un privato la società proprietaria dello stabilimento di Taranto, che oggi si chiama Acciaierie d’Italia ed è gestita dallo Stato in amministrazione straordinaria, una procedura che serve a ristrutturare o liquidare le grandi imprese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Siamo sempre più vicini alla chiusura dell’ex ILVA

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