Gli ultimi incendi in Umbria sono stati tutti di origine dolosa, secondo quanto dichiarato dalla presidente della Regione. La collaborazione tra le forze coinvolte ha permesso di spegnere rapidamente i roghi. Nessuna persona è stata ancora identificata come responsabile, ma le autorità confermano che gli incendi sono stati causati intenzionalmente. La Regione continua a rafforzare le misure di prevenzione e controllo per contrastare gli atti dolosi.

Sugli incendi che hanno interessato l’Umbria nei giorni scorsi "la collaborazione ha garantito in maniera efficacissima lo spegnimento dei roghi", che la presidente della Regione, Stefania Proietti, ha definito "sicuramente dolosi". "Me ne assumo tutte le responsabilità, ma le dinamiche sono tali per cui sei roghi in contemporanea, tutti il 14 luglio e tutti di pomeriggio in zone impervie, capiamo tutti che c’è il dolo". La presidente Proietti ne ha parlato a margine della firma di un accordo quadro tra Regione e Dipartimento dei vigili del fuoco, sottoscritto ieri a palazzo Donini, a Perugia, insieme al prefetto Francesco Zito ed al direttore regionale del corpo, l’architetto Valter Cirillo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si rafforza la lotta agli incendi: "Gli ultimi roghi in Umbria sono tutti di origine dolosa"

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