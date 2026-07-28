Un uomo si è avvicinato agli automobilisti vicino alla villa comunale di Pomigliano d’Arco fingendosi parcheggiatore abusivo. Dopo aver chiesto denaro per il parcheggio, ha rubato alcune auto. Le testimonianze indicano che l’uomo ha agito in modo fraudolento, sfruttando la presenza di automobilisti. La polizia ha avviato le indagini per identificare il responsabile e recuperare le vetture sottratte.

Si finge parcheggiatore abusivo e ruba delle auto nei pressi della villa comunale di Pomigliano d’Arco. Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo si è avvicinato agli automobilisti presenti, chiedendo illegalmente una somma di denaro per poter parcheggiare le loro vetture. Nel giro di una decina di minuti ha rubato due auto, modello Peugeot, tra cui una 3008. Nella stessa serata, inoltre, come spiega Il Mediano.it, vari residenti hanno riferito di aver evitato per un soffio il furto della propria Jeep. Il fatto sarebbe avvenuto attorno alle 20, e soltanto l'intervento immediato delle forze dell'ordine ha impedito che i malintenzionati portassero a termine il colpo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Si finge parcheggiatore abusivo per rubare delle auto: caccia al ladro a Pomigliano d’Arco

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