Si è spezzata in due Incidente e la Ferrari finisce così | distrutta poi la scoperta choc Testimoni oculari senza parole

Notizia in breve

Una Ferrari è rimasta distrutta dopo essersi spezzata in due in un incidente. Testimoni riferiscono di aver visto l’auto perdere il controllo e dividersi nel finale. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’auto è risultata irreparabile. La scoperta choc riguarda il motivo dell’incidente, ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno messo in sicurezza la zona. La vettura era una supercar di alta gamma, con quasi mille cavalli di potenza.