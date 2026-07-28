Si è spezzata in due Incidente e la Ferrari finisce così | distrutta poi la scoperta choc Testimoni oculari senza parole

Da caffeinamagazine.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una Ferrari è rimasta distrutta dopo essersi spezzata in due in un incidente. Testimoni riferiscono di aver visto l’auto perdere il controllo e dividersi nel finale. Nessuno è rimasto ferito gravemente, ma l’auto è risultata irreparabile. La scoperta choc riguarda il motivo dell’incidente, ancora in fase di accertamento. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno messo in sicurezza la zona. La vettura era una supercar di alta gamma, con quasi mille cavalli di potenza.

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Guidare una supercar da quasi mille cavalli può trasformarsi in un’impresa molto più complessa di quanto si possa immaginare. Modelli come la Ferrari SF90 Spider sono progettati per offrire prestazioni estreme e, nonostante i sofisticati sistemi elettronici di assistenza, richiedono esperienza e sangue freddo quando si decide di sfruttarne il potenziale. La convinzione che la tecnologia possa compensare qualsiasi errore di guida, invece, continua ad alimentare incidenti sempre più spettacolari in tutto il mondo. È proprio quanto accaduto nelle scorse ore, quando una Ferrari SF90 Spider è rimasta completamente distrutta dopo un violento impatto. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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