Un uomo di 35 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Sezze dopo aver aggredito la sorella durante una lite familiare. La donna ha riportato la frattura di tre denti a causa dell’aggressione. L’intervento dei militari è avvenuto nel pomeriggio di lunedì, su segnalazione al 112. L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato portato in caserma.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Una violenta lite familiare ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Sezze nel pomeriggio di lunedì. I militari, arrivati nell’abitazione dopo una segnalazione al 112, hanno arrestato un uomo di 35 anni del posto, già noto alle forze di polizia. Secondo i primi accertamenti, al culmine di un diverbio legato a motivi di convivenza, il 35enne avrebbe strattonato con violenza la sorella, facendola cadere e urtare contro il pavimento. La donna trasportata al Goretti. La vittima ha riportato lesioni gravi, tra cui la rottura di tre denti. Dopo le prime cure prestate dal personale del 118, è stata trasferita all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina per ulteriori accertamenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Sezze, picchia la sorelle e le rompe tre denti… 35enne arrestato dai carabinieri

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