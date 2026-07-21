Un uomo di 35 anni è stato arrestato il 14 luglio dai carabinieri di Romano di Lombardia, dopo aver aggredito e perseguitato la sua compagna ventenne per diverse settimane. Dopo averla picchiata, il 35enne è scappato dai militari, ma è stato raggiunto e sottoposto a un divieto di avvicinamento. L'ordinanza di misura cautelare è stata emessa dall’autorità giudiziaria e eseguita dai carabinieri.

Romano di Lombardia (Bergamo) – Per settimane avrebbe perseguitato e aggredito la compagna ventenne, fino all'intervento dell'autorità giudiziaria. Un cittadino albanese di 35 anni è stato raggiunto il 14 luglio da un'ordinanza di misura cautelare eseguita dai carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia. È gravemente indiziato, allo stato delle indagini, di atti persecutori, maltrattamenti e lesioni personali. La vicenda ha avuto inizio nei primi giorni di giugno. Il 6 giugno i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione della giovane dopo una segnalazione per maltrattamenti. Da quel momento, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli episodi di violenza si sarebbero intensificati, soprattutto nei fine settimana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Picchia la giovane compagna, poi scappa dai carabinieri: divieto di avvicinamento per un 35enne

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SPACCIATORE AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO E SUBITO LIBERO | 28/01/2026

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