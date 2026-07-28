La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato il Grand Hotel di Riccione, valutato circa 29 milioni di euro, durante un'operazione avvenuta martedì 28 luglio. Sei persone sono state iscritte nel registro degli indagati per bancarotta. All’interno della struttura c’erano turisti, e alcuni lavoratori risultavano impiegati senza contratto. Il blitz ha portato al sequestro dell’intera proprietà.

Un blitz della Guardia di Finanza di Rimini ha scritto nella mattinata di martedì 28 luglio un nuovo controverso capitolo della storia del Grand Hotel di Riccione. Trenta agenti delle Fiamme Gialle hanno circondato l’edificio alle prime ore del mattino per eseguire un decreto di sequestro preventivo d’urgenza emesso dalla Procura di Rimini: sono quindi scattati i sigilli nello storico immobile edificato alla fine degli anni Venti e che oggi vanta un valore complessivo di 29 milioni di Euro. Nel mirino la società Marebello Spa con sei indagati per svariati reati di bancarotta fraudolenta. Il dominus, Gianni Andreatta, ai vertici della società, è domiciliato a Riccione, la città di cui è originario, ma residente a Cuba. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

© Corrieredibologna.corriere.it - Sequestrato il Grand Hotel di Riccione, operazione della Guarda di Finanza da 29 milioni di euro: «Sei indagati per bancarotta. Dentro c'erano turisti, lavorava in nero»

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