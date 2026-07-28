La Guardia di Finanza di Rimini ha sequestrato il Grand Hotel di Riccione, immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per 29 milioni di euro. Sei persone sono state denunciate per bancarotta fraudolenta. Il sequestro è stato disposto dalla Procura della Repubblica. L'operazione riguarda anche altre proprietà collegate alla gestione dell’albergo. L’indagine è in corso e mira a fare luce su presunte irregolarità finanziarie.

Rimini, 28 luglio 2026 – La Guardia di Finanza di Rimini, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito il sequestro preventivo d'urgenza del Grande Hotel di Riccione, insieme a immobili, disponibilità finanziarie e quote societarie per un valore complessivo di 29 milioni di euro. L’inchiesta e le perquisizioni . Contestualmente sono state svolte perquisizioni nelle province di Rimini, Milano, Monza-Brianza e Bari. L'inchiesta riguarda il fallimento della società proprietaria dell'albergo. Sei le persone indagate per bancarotta fraudolenta. Tra queste figura un uomo formalmente residente a Cuba ma domiciliato a Riccione, ritenuto dagli investigatori il principale referente dell'intero sistema. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Grand Hotel di Riccione sotto sequestro, l’indagine della Finanza da 29 milioni di euro: sei indagati per bancarotta fraudolenta

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