Le mèches rosse o ramate sui capelli castani o neri possono creare effetti diversi, dal riflesso caldo e naturale visibile al sole a un contrasto deciso e scenografico. La scelta della sfumatura, dell’intensità e del contrasto dipende dal risultato desiderato. Una hairstylist consiglia di valutare attentamente questi aspetti per ottenere l’effetto più adatto, considerando anche il tipo di capello e la tonalità di base.

L e mèches rosse o ramate sui capelli castani o neri possono dare effetti molto diversi: da un riflesso caldo e naturale visibile solo al sole, fino a un contrasto deciso e molto scenografico. La differenza la fanno soprattutto il tono scelto, da individuare con un professionista del colore, e la corretta manutenzione. Passione capelli rossi: le tonalità da copiare alle star X Guida alle mèches rosse sulle basi scure. A differenza dei balayage e dei colpi di luce, le mèches rosse e ramate tendono a spiccare di più nella capigliatura. «Creano un contrasto di carattere, regalando profondità e movimento rispetto alla massa di capelli castani e neri», spiega Giusy Cacciatore, Hair Director di Gc infinity Experience Mandarin Oriental e Four Season di Milano. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Selezione della giusta sfumatura, intensità e contrasto: un gioco che può essere vincente sulle chiome castane e nere. I consigli di una hairstylist

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