Sedili installati male su centinaia di aerei Boeing 737 MAX in arrivo l’obbligo di verifica FAA
La Federal Aviation Administration (FAA) ha annunciato controlli obbligatori sui sedili di centinaia di aeromobili Boeing 737 MAX 8, MAX 9 e MAX 8-200. La decisione deriva da una segnalazione riguardante l’installazione errata di alcuni sedili passeggeri. La verifica interesserà gli aerei già in servizio e quelli in fase di consegna. La FAA ha richiesto ispezioni per garantire la conformità alle norme di sicurezza.
Una segnalazione riguardante l’installazione non corretta di alcuni sedili passeggeri ha portato la Federal Aviation Administration (FAA) a proporre controlli per i modelli Boeing 737 MAX 8, MAX 9 e MAX 8-200. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Sedili installati male su centinaia di aerei Boeing 737 Max
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