Sedili installati male su centinaia di aerei Boeing 737 MAX in arrivo l’obbligo di verifica FAA

Notizia in breve

La Federal Aviation Administration (FAA) ha annunciato controlli obbligatori sui sedili di centinaia di aeromobili Boeing 737 MAX 8, MAX 9 e MAX 8-200. La decisione deriva da una segnalazione riguardante l’installazione errata di alcuni sedili passeggeri. La verifica interesserà gli aerei già in servizio e quelli in fase di consegna. La FAA ha richiesto ispezioni per garantire la conformità alle norme di sicurezza.