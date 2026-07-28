Scuole è la vittoria di una comunità

Da lanazione.it 28 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una comunità ha ottenuto un risultato importante grazie alla collaborazione con il Comune. La vittoria è stata condivisa da studenti, insegnanti e personale scolastico. Il sindaco ha espresso auguri per l'inizio del nuovo anno scolastico, rivolgendo un messaggio di buon auspicio a tutti i soggetti coinvolti.

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CITTÀ DI CASTELLO – "È la vittoria di una comunità intera che ha saputo fare squadra con il Comune. Ora auguriamo un sereno avvio di anno scolastico a tutti gli studenti, ai docenti e al personale della scuola. Questa decisione rappresenta un importante traguardo per la tutela dei servizi educativi sul territorio e per il futuro dei giovani": dopo le forti preoccupazioni dei mesi scorsi, le famiglie degli studenti di Città di Castello accolgono la notizia ufficiale con immensa soddisfazione. Il riferimento è alla nota inviata dal Ministero dell’Istruzione alla Regione con la quale si dà esecuzione alla sentenza del Tar del 29 maggio, chiudendo il dimensionamento scolastico e confermando l’autonomia delle due direzioni didattiche e della scuola media Alighieri Pascoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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