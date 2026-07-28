Scuola e calo demografico Casaglia a rischio chiusura | Dobbiamo salvare le classi

La scuola elementare e dell'infanzia di Casaglia sta affrontando un calo di iscrizioni che potrebbe portare alla sua chiusura. I numeri degli alunni iscritti sono diminuiti nel tempo, creando preoccupazioni tra il personale scolastico e le autorità locali. La riduzione delle iscrizioni rende difficile mantenere aperti i servizi educativi, e si stanno valutando possibili interventi per evitare la chiusura definitiva.

Sempre meno gli alunni iscritti alla scuola elementare e quella dell’infanzia di Casaglia. Con il rischio di chiusura che con il tempo potrebbe purtroppo concretizzarsi. Una questione che riguarda sempre più scuole delle frazioni comunali, dove il calo demografico si fa sempre più problematico. Ieri se ne è parlato nella Quarta commissione consiliare, grazie a un ordine del giorno dai consiglieri Fabrizio Ferranti del Gruppo Perugia per la sanità pubblica, Laura Tanci del Gruppo Anima Perugia ed Ermenegildi Zurlo e Federico Phellas del Gruppo Pd. In sostanza viene chiesto alla Giunta di avviare un confronto istituzionale, con l’Istituto... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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