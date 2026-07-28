Scultore italiano spende una fortuna per una statua di Charlie Kirk che nessuno vuole | ora i commenti sono impietosi

Un artista italiano ha investito una somma significativa in una statua di Charlie Kirk, senza che vi siano acquirenti interessati. La scultura, realizzata con notevoli risorse, non ha trovato acquirenti e ha attirato commenti critici. La vicenda ha suscitato discussioni online, evidenziando come alcuni progetti artistici possano risultare fallimentari, anche quando vengono sostenuti con ingenti investimenti. La statua rimane esposta senza essere venduta o collocata in spazi pubblici.

Ci sono storie che sembrano partire con tutte le carte in regola per diventare epiche imprese artistiche e finiscono invece per trasformarsi in casi di studio sul confine labile tra genio e follia. Quella di Sergio Furnari, scultore italiano originario di Caltagirone, in provincia di Catania, è probabilmente una di queste. Furnari ha investito circa 100mila dollari per realizzare una statua a grandezza naturale di Charlie Kirk, l’attivista politico di estrema destra americano assassinato il 10 settembre 2025 durante un intervento pubblico alla Utah Valley University. L’opera, realizzata in acciaio e resina, ritrae Kirk seduto con un microfono in mano, pronto a iniziare uno dei suoi celebri discorsi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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