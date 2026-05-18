Calciomercato Juve per Comolli un fallimento dopo l’altro | i numeri dei suoi acquisti sono impietosi non si salva quasi nessuno

Nel calciomercato della Juventus, l'operato di Comolli è stato oggetto di critiche, con numeri che evidenziano un alto tasso di insuccesso tra gli acquisti effettuati. I trasferimenti recenti, analizzati in dettaglio, mostrano come pochi giocatori siano riusciti a confermare le aspettative iniziali, mentre molti altri non hanno dato il rendimento sperato. Questa situazione ha attirato l'attenzione di esperti e tifosi, che sottolineano le difficoltà legate alle scelte di mercato del dirigente.

di Luca Fioretti Calciomercato Juve, per Comolli un fallimento dopo l’altro: i numeri dei suoi acquisti sono impietosi. L’analisi sull’operato del dirigente bianconero. La stagione della Juventus si sta per chiudere con un bilancio amarissimo, segnato dal mercato fallimentare condotto in estate. La dirigenza aveva il compito di rinforzare la rosa, ma i risultati ottenuti sul campo hanno certificato un vero insuccesso. I volti nuovi hanno palesato enormi difficoltà nei 90 minuti. Il simbolo di questa campagna è Jonathan David, rivelatosi molto discontinuo. I numeri sono chiari: in Serie A ha collezionato 34 presenze, mettendo a referto 6 gol e 3 assist. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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