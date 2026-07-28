scintille in comune i sindacati dicono no al riassetto dei servizi

Sindacati di categoria hanno organizzato un’assemblea in municipio a Marliana per discutere della riorganizzazione dei servizi comunali decisa dalla giunta. Durante l’incontro, i rappresentanti dei lavoratori hanno espresso il loro dissenso rispetto al piano di riassetto, senza fare ulteriori dettagli sulle motivazioni. La riunione si è svolta in un contesto di tensione tra le parti, senza riferimenti a eventuali azioni o sviluppi successivi.

Un’assemblea sindacale Cgil, Cisl e Uil si è svolta in municipio a Marliana, convocata in seguito alle decisioni prese dalla giunta per riorganizzare la macchina comunale. Decisioni che hanno provocato malcontento tra alcuni dipendenti. In particolare, non é andata giù la decisione di riconoscere un’indennità a una lavoratrice con la quale si era aperto un contenzioso, attingendo al Fondo Risorse Decentrate. "Quel fondo – hanno scritto in una lettera a firma congiunta i sindacati e la Rsu – costituisce il patrimonio collettivo delle lavoratrici e dei lavoratori destinato a remunerare, tra l’altro, la produttività, le varie indennità e le particolari responsabilità secondo criteri oggettivi, impersonali e preventivamente concordati in sede di contrattazione con i sindacati". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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