Scienze della Formazione Primaria | preparati per tempo con il Corso di preparazione al test di ammissione Con simulatore e mappe mentali inclusi

È stato pubblicato il decreto con le indicazioni per il test di ammissione a Scienze della Formazione Primaria. L'esame si svolgerà l'11 settembre. Sono disponibili un simulatore e mappe mentali come strumenti di preparazione. Le prove di accesso ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale sono in programma in questa data. Gli studenti sono invitati a prepararsi in anticipo.

Pubblicato il Decreto per le indicazioni per il testo d’ammissione a SFP. Esame giorno 11 settembre. Preparati per tempo alle prove di ammissione ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato a livello nazionale per Scienze della formazione primaria. Si tratta di 80 quesiti con quattro opzioni di risposta, tra le quali il candidato deve individuare quella corretta. La prova dura 150 minuti. Gli argomenti saranno identici alle precedenti prova. Vedi Scarica i programmi a) Competenza linguistica e ragionamento logico 40 quesiti b) Cultura letteraria, storico-sociale e geografica 20 quesiti c) Cultura matematico-scientifica 20 La... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TEST DI INGRESSO A FORMAZIONE PRIMARIA: CONSIGLI UTILI PER AFFRONTARLO!

Notizie e thread social correlati

Decreto Scienze della Formazione Primaria: preparati con i volumi della Collana EdiTESTIl decreto che disciplina le prove di accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria è stato pubblicato.

Temi più discussi: Scienze della formazione primaria 2026/27, ecco i BANDI e le scadenze; All'Università del Molise 320 posti per Scienze della formazione primaria; Scienze della formazione primaria, guida al test 2026 e agli sbocchi lavorativi; Scienze della formazione primaria 2026/2027: ecco i BANDI pubblicati dalle Università per il CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO LM85 bis CON LE SCADENZE (IN AGGIORNAMENTO).

La prova di accesso a Scienze della formazione primaria LM-85 bis si terrà l'11 settembre 2026: bandi degli atenei e scadenze delle domande. #Formazione x.com

Mediterranea, al via le iscrizioni a scienze della formazione primaria: il termine ultimo per la domandaIl corso si conferma infatti tra i migliori a livello nazionale, conquistando il quarto posto assoluto e un prestigioso secondo posto per la progressione di carriera dei propri iscritti ... reggiotoday.it

Scienze della formazione primaria, come viene valutato il test: punteggi, risposte sbagliate e strategia per affrontare la provaNon conta soltanto conoscere il programma. Per affrontare il test di ammissione a Scienze della formazione primaria è utile sapere anche come viene assegnato il punteggio, perché il sistema di valutaz ... orizzontescuola.it