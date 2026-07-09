Decreto Scienze della Formazione Primaria | preparati con i volumi della Collana EdiTEST

Il decreto che disciplina le prove di accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria è stato pubblicato. La prova, prevista per l’11 settembre, avrà una durata di 150 minuti. Gli studenti possono prepararsi utilizzando i volumi della Collana EdiTEST.

Il Decreto che regola lo svolgimento delle prove di accesso al corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria è stato pubblicato. Gli studenti hanno a disposizione 150 minuti per completare la prova che si svolgerà l’11 settembre. Il corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria prepara gli studenti a diventare gli insegnanti del domani nelle scuole d’infanzia e primaria. Se il sogno è, dunque, lavorare con i più piccoli, istruirli e accompagnarli nell’apprendimento, superare la prova di ammissione è il primo passo da compiere. I volumi della Collana EdiTEST, della casa editrice EdiSES, accompagnano gli studenti in tutta la preparazione in vista del test di accesso all’Università. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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