Una squadra di freestyle si è radunata a Scharnitz, in Austria, dal 28 al 30 luglio. Sono presenti Leonardo Donaggio, Miro Tabanelli e Maria Gasslitter, convocati dal responsabile del settore di Coppa del mondo. In attesa del rientro di Flora Tabanelli, che si sta avvicinando.

Raduno nella località austriaca di Scharnitz per la squadra "A" di slopestyle freeski, impegnata da martedì 28 luglio fino a giovedì 30 luglio. Il responsabile del settore di Coppa del mondo Valentino Mori ha convocato Leonardo Donaggio, Miro Tabanelli e Maria Gasslitter, in attesa di disporre di Flora Tabanelli, sempre più vicina al rientro. Saranno presenti lo stesso Mori e l'allenatore Mattia Fabrinetti. Il primo appuntamento con lo slopestyle sul massimo circuito è fissato dal 10 al 12 dicembre a Breckenridge, negli Stati Uniti, mentre l'halfpipe partirà da Innsbruck il 2627 novembre. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Sci: freestyle, Donaggio, Miro Tabanelli e Gasslitter in raduno a Scharnitz

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