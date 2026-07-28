Schiavone sul tennis italiano | Quando hai un numero uno al mondo trascina tutti con sé

Lilli Tagger, tennista austriaca di 18 anni, ha vinto il suo primo titolo WTA a Praga. La giocatrice, nata nel 2008, è stata allenata inizialmente da Massimo Sartori e successivamente si è trasferita a Varese, presso l’Accademia di Francesca Schiavone. Il suo percorso si lega all’Italia attraverso questa formazione. La vittoria rappresenta il primo successo in carriera nel circuito maggiore per la giovane atleta.

L’austriaca Lilli Tagger ha conquistato il primo titolo WTA in carriera a Praga all’età di 18 anni. Il suo successo si lega a doppio filo all’Italia: la giovane classe 2008 è stata allenata prima da Massimo Sartori e si è poi trasferita a Varese per continuare a lavorare nell’Accademia di Francesca Schiavone. L’ex vincitrice del Roland Garros, in un’intervista esclusiva concessa a Livesport Zprávy, ha raccontato la sua scelta del ruolo di coach prima di parlare di Tagger, del rapporto personale tra la giovane promessa austriaca e Jannik Sinner e dei segreti del tennis italiano: Sul ruolo di allenatrice come scelta naturale per proseguire il proprio percorso: “Ruolo di coach? Lo sentivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

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