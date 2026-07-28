Save the Children in Europa oltre 1.500 minori vittime di tratta
Nel 2024, sono state identificate circa 9.500 vittime di tratta nei Paesi dell'Unione Europea, con la maggior parte dei casi riscontrata in Francia e Italia, seguite da Paesi Bassi e Germania. In Europa, più di 1.500 di queste vittime sono minori. I dati sono stati diffusi da un'organizzazione internazionale.
Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Sono circa 9.500 complessivamente le vittime di tratta identificate nel 2024 nei Paesi dell'Unione Europea, per lo più in Francia e in Italia, seguiti da Paesi Bassi e Germania. Di questi, i minorenni rappresentano il 16% del totale, con 1.555 vittime sotto i 18 anni, in aumento rispetto al 2023 quando le vittime minorenni di tratta costituivano il 12,8% del totale, pari a 1.358 bambine, bambini e adolescenti. Nella grande maggioranza dei casi (77%) si tratta di bambine e ragazze, in totale 1.194. Tra i minori il maggior numero di identificazioni si registra in Francia, con 488 casi, seguita da Romania (333) e Germania (230). 🔗 Leggi su Iltempo.it
Save Europe now! | Petra Steger | Eva Vlaardingerbroek
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