Nel 2024, sono state identificate circa 9.500 vittime di tratta nei Paesi dell'Unione Europea, con la maggior parte dei casi riscontrata in Francia e Italia, seguite da Paesi Bassi e Germania. In Europa, più di 1.500 di queste vittime sono minori. I dati sono stati diffusi da un'organizzazione internazionale.

Roma, 28 lug. (Adnkronos) - Sono circa 9.500 complessivamente le vittime di tratta identificate nel 2024 nei Paesi dell'Unione Europea, per lo più in Francia e in Italia, seguiti da Paesi Bassi e Germania. Di questi, i minorenni rappresentano il 16% del totale, con 1.555 vittime sotto i 18 anni, in aumento rispetto al 2023 quando le vittime minorenni di tratta costituivano il 12,8% del totale, pari a 1.358 bambine, bambini e adolescenti. Nella grande maggioranza dei casi (77%) si tratta di bambine e ragazze, in totale 1.194. Tra i minori il maggior numero di identificazioni si registra in Francia, con 488 casi, seguita da Romania (333) e Germania (230). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Save the Children, in Europa oltre 1.500 minori vittime di tratta

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