Sanità pugliese e aumento Irpef il Consiglio comunale di Sava approva la mozione contro il rincaro

Il Consiglio comunale di Sava ha approvato una mozione che chiede alla Regione Puglia di non aumentare l’addizionale regionale Irpef. La decisione arriva in risposta al disavanzo della sanità regionale, che ha portato a un possibile incremento delle tasse. La mozione sarà inviata all’ente regionale per chiedere di evitare il rincaro fiscale. La richiesta riguarda l’intera regione e si concentra sulla tutela dei cittadini dai aumenti fiscali.

Tarantini Time Quotidiano Il Consiglio comunale di Sava ha approvato una mozione con cui chiede alla Regione Puglia di non aumentare l’addizionale regionale Irpef per far fronte al disavanzo della sanità. Il documento, discusso nell’ultima seduta dell’assise, ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza, mentre si sono espressi contro i consiglieri del Movimento 5 Stelle e di Uniti per Sava. Astensione, invece, da parte di Impegno Civico, gruppo recentemente passato dalla maggioranza alla minoranza. Il consigliere del Partito Democratico Rossetti ha lasciato l’aula prima della votazione. La mozione richiama il disavanzo della sanità... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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